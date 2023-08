I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Sisma 2016: Salvini, grande commozione per tragedia, investimenti mirati per rinascita - "Con grande commozione, ricordiamo quanto successo sette anni fa, quando il Centro Italia venne sconvolto da scosse di terremoto: una tragedia che provocò la scomparsa di 237 persone ad Amatrice, 51 ad Arquata e undici a Accumoli, con più di 40mila sfollati". Lo scrive su Instagram il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Ancora oggi tante famiglie, aziende e Comuni aspettano di tornare alla normalità. Il governo – aggiunge - e tutti gli altri attori sono impegnati per portare investimenti mirati e procedure più rapide, e far imboccare ai territori gravemente feriti la strada della rinascita”. (segue) (Rin)