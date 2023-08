I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zimbabwe: prolungate di un giorno le elezioni generali, l'opposizione protesta - Le autorità dello Zimbabwe hanno prorogato di un giorno le elezioni generali di ieri a causa dei ritardi riscontrati nelle operazioni di voto. Lo riferisce "Rfi". Le autorità elettorali hanno permesso agli elettori registrati in alcune sedi del Paese di andare a votare anche oggi, giustificando la decisione con problemi logistici riscontrati ieri che avrebbero provocato un eccessivo ritardo nel voto. I partiti di opposizione hanno protestato contro la decisione, da loro considerata un tentativo di effettuare irregolarità e frodi. Il leader di opposizione e candidato alla presidenza Nelson Chamisa ha denunciato la volontà deliberata del partito al governo di "creare confusione per confondere le proprie tracce". "Si tratta chiaramente di ostacoli che portano alla repressione degli elettori, un classico caso di imbroglio arcaico risalente all'età della pietra", ha denunciato alla stampa l'oppositore. Circa 6,6 milioni di cittadini sui 15 milioni totali sono stati chiamati ad eleggere il nuovo presidente e a rinnovare il parlamento ed i rappresentanti locali. Se la platea di aspiranti alla presidenza comprende in tutto 12 candidati, i principali contendenti sono il capo dello Stato uscente Emmerson Mnangagwa, che a 80 anni corre per un secondo mandato, ed il leader dell'opposizione Chamisa, 45 anni. (segue) (Res)