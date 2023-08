I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Paesi Brics chiedono cessazione immediata ostilità - I Paesi del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) chiedono la cessazione immediata delle ostilità in Sudan. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice dei Brics che si è svolto a Johannesburg, in Sudafrica. "Siamo preoccupati per l'intensificarsi della violenza in Sudan. Chiediamo la cessazione immediata delle ostilità e il libero accesso del popolo sudanese all'assistenza umanitaria", si legge nella dichiarazione. (segue) (Res)