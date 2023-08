© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: Paesi Brics esprimono preoccupazione per situazione - I leader dei Paesi del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) hanno espresso preoccupazione per la situazione in Niger. E' quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice che si conclude oggi a Johannesburg, in Sudafrica. "Restiamo preoccupati per la situazione nella regione del Sahel, soprattutto in Niger", si legge nel testo. (Res)