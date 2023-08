© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G20: ministeriale Commercio, Modi esorta a sostenere le piccole e medie imprese - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è intervenuto in collegamento video alla riunione dei ministri del Commercio e degli investimenti del G20 che si è aperta oggi a Jaipur, nello Stato del Rajasthan, sotto la presidenza indiana. Nel suo intervento si è soffermato soprattutto sull’appello a ricostruire la fiducia nell’economia e sul sostegno alle micro, piccole e medie imprese. Il premier ha premesso che il commercio comporta scambio di idee, culture e tecnologia e che “il commercio e la globalizzazione hanno anche fatto uscire centinaia di milioni di persone dalla povertà estrema”, per poi parlare delle opportunità offerte dall’India, che sotto il suo governo, dal 2014, ha “intrapreso un percorso di riforma, performance e trasformazione”. In particolare, il leader di Nuova Delhi ha citato l’innovazione tecnologica, la semplificazione burocratica e la liberalizzazione dei flussi di investimenti diretti esteri. (segue) (Res)