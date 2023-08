© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: Fukushima, iniziato processo di scarico dell'acqua decontaminata nell'Oceano Pacifico - Il Giappone ha intrapreso alle ore 13 di oggi (le 6 in Italia) il lungo e controverso processo di scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua decontaminata stoccata per anni a Fukushima, sito del disastro nucleare verificatosi in Giappone nel 2011. Lo ha annunciato l'operatore della centrale nucleare di Fukushima, Tokyo Electric Power Co. (Tepco). L'avvio delle procedure di scarico, che secondo le stime di Tokyo proseguirà per trent'anni, è stato approvato dal governo giapponese martedì, al termine di una riunione dei ministri presieduta dal primo ministro Fumio Kishida. Le operazioni sono iniziate in maniera "cauta e limitata", sulla base di un processo graduale che prevede la diluizione di un metro cubo di acqua trattata con acqua marina, la misurazione della concentrazione di trizio e il successivo scarico nell'oceano. Questo processo dovrebbe portare allo scarico di 31.200 metri cubi di acqua decontaminata nell'Oceano Pacifico entro la fine di marzo 2024: un quantitativo pari ad appena il 2,3 per cento del totale stoccato attorno alla centrale di Fukushima nell'arco di un decennio, pari a 1,34 milioni di metri cubi d'acqua contenuti in un migliaio di cisterne di stoccaggio. I piani per il prossimo anno fiscale non sono stati ancora annunciati. (segue) (Res)