I fatti del giorno - America latina (4)

- Venezuela-India: Caracas si congratula per l'allunaggio, "rafforzare cooperazione" - Il governo del Venezuela si è congratulato con l’India per l’allunaggio della sonda Chandrayaan-3. Con questa impresa, recita un comunicato del governo di Caracas, l’India contribuisce “alla conquista di nuovi orizzonti e spazi a beneficio dell’umanità”. Il governo del Venezuela, ei legge, “approfitta di questa occasione per riaffermare l’impegno a rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi e avanzare verso il consolidamento di un mondo equilibrato e multipolare”. (segue) (Res)