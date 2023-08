Lavoro: Confartigianato, impatto intelligenza artificiale su 8,4 milioni di occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 8,4 milioni i lavoratori italiani a rischio per effetto della diffusione dell’intelligenza artificiale. A evidenziarlo è un rapporto di Confartigianato – riferisce una nota – che analizza il grado di esposizione all’intelligenza artificiale del nostro mercato del lavoro. Ne emerge che il 36,2 per cento del totale degli occupati subirà l’impatto delle profonde trasformazioni tecnologiche e dei processi di automazione. Una percentuale, quella italiana, inferiore di 3,2 punti rispetto al 39,5 per cento della media europea di lavoratori maggiormente esposti all’intelligenza artificiale. Stanno peggio di noi Germania e Francia rispettivamente al 43 per cento e al 41,4 per cento di lavoratori in bilico e il Lussemburgo con addirittura il 59,4 per cento, seguito da Belgio al 48,8 per cento e Svezia al 48 per cento. Le professioni più esposte sono quelle maggiormente qualificate e a contenuto intellettuale e amministrativo, a cominciare dai tecnici dell’informazione e della comunicazione, dirigenti amministrativi e commerciali, specialisti delle scienze commerciali e dell’amministrazione, specialisti in scienze e ingegneria, dirigenti della pubblica amministrazione. Tra le attività lavorative a minor rischio vi sono quelle con una componente manuale non standardizzata. Secondo la rilevazione di Confartigianato, l’espansione dell’intelligenza artificiale insidia il 25,4 per cento dei lavoratori in ingresso nelle imprese nel 2022, pari 1,3 milioni di persone. Per le piccole imprese fino 49 addetti la quota è del 22,2 per cento, pari a 729.000 persone. (segue) (Com)