Lavoro: Confartigianato, impatto intelligenza artificiale su 8,4 milioni di occupati (2)

- A livello territoriale, la maggiore percentuale di personale in bilico si registra nel centro-nord, con in testa la Lombardia (35,2 per cento degli occupati assunti nel 2022 più esposti a impatto intelligenza artificiale), seguita dal Lazio (32 per cento), Piemonte e Valle d’Aosta (27 per cento), Campania (25,3 per cento), Emilia Romagna (23,8 per cento), Liguria (23,5 per cento). Da rischio a opportunità, il rapporto di Confartigianato mette anche in evidenza che l’intelligenza artificiale è l’arma che le imprese stanno sfruttando per ottimizzare le proprie attività. In particolare, il 6,9 per cento delle nostre piccole aziende utilizza robot, superando il 4,6 per cento della media europea e, in particolare, doppiando il 3,5 per cento della Germania. Inoltre, il 5,3 per cento delle Pmi usa sistemi di intelligenza artificiale e il 13 per cento prevede di effettuare nel prossimo futuro investimenti nell’applicazione dell’intelligenza artificiale. “L’intelligenza artificiale – sottolinea il presidente di Confartigianato Marco Granelli – è un mezzo, non è il fine. Non va temuta, ma va governata dall’intelligenza artigiana per farne uno strumento capace di esaltare la creatività e le competenze, inimitabili, dei nostri imprenditori. Non c’è robot o algoritmo che possano copiare il sapere artigiano e simulare l’’anima’ dei prodotti e dei servizi belli e ben fatti che rendono unico nel mondo il made in Italy”. (Com)