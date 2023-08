Bielorussia: fonti Telegram, mercenari Wagner non se ne stanno andando ma situazione è in divenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non si osserva un ritiro dei combattenti del gruppo paramilitare russo Wagner dalla Bielorussia ma la situazione è in costante divenire. E’ quanto ha riferito il canale Telegram del gruppo di monitoraggio bielorusso “Gayun”. “Al momento non registriamo un ritiro delle forze mercenarie dalla loro base principale in Bielorussia, il campo nella località di Tsel, nel distretto di Asipovichy”, si legge. Al contempo, “ieri sera sono state osservate interruzioni nel funzionamento di internet nei pressi del campo". (Res)