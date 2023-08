© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anniversario del terremoto che sette anni fa ha devastato il Centro Italia, “il mio pensiero commosso va a quanti in quella notte terribile hanno perso la casa, il lavoro e il frutto di tanti sacrifici. Una preghiera per le vittime”, scrive su X (ex Twitter) il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. (Rin)