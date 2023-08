© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia donerà aerei F-16 all'Ucraina. Lo riferisce l'emittente "Nrk", citando proprie fonti. La commissione allargata per gli affari esteri e la difesa dello Storting, il parlamento norvegese, sarebbe al corrente della decisione. La notizia giunge nel giorno in cui il premier norvegese, Jonas Gahr Stoere, si trova in visita a Kiev. (Sts)