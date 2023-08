Grecia: venti alimentano incendi a Parnitha, fronti attivi anche in Beozia e a Evros

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I forti venti in Grecia continuano ad alimentare gli incendi divampati nei giorni scorsi in diverse regioni, in particolare nell’Attica, nella Beozia e a Evros. Come riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, centinaia di vigili del fuoco restano impegnati su più fronti, con il sostegno di risorse umane e mezzi inviati finora da Bulgaria, Repubblica Ceca, Albania e Romania. Nel corso della notte, l’incendio nelle zone limitrofe del monte Parnitha, nell’Attica, è tornato ad assumere grandi dimensioni, dopo che ieri era stato contenuto dagli sforzi dei vigili del fuoco. A Evros il fronte di fuoco si muove essenzialmente in direzione del versante dei monti Rodopi, con la situazione che resta critica nei pressi della foresta di Dadia, dove due giorni fa sono stati trovati morti carbonizzati 18 migranti. Nel territorio della Beozia i vigili del fuoco combattono per tenere le fiamme lontane dagli insediamenti. Nella giornata di ieri l’incendio aveva raggiunto e danneggiato l’antico monastero bizantino di Ossios Loukas. (Gra)