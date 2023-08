Firenze: Marti (Lega), plauso forze ordine, ora vandali paghino danni Corridoio Vasariano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un plauso alle Forze dell'Ordine "che hanno individuato celermente le persone che hanno danneggiato le colonne del Corridoio Vasariano a Firenze. Le opere e i monumenti del nostro Paese rappresentano la nostra storia e la nostra cultura, e a nessuno è concesso sfregiarli”. Lo dichiara in una nota il senatore della Lega e presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, Roberto Marti. “Come Lega – aggiunge Marti - abbiamo presentato al Senato un disegno di legge che prevede la certezza della pena per chi apporta danni ai beni culturali. Una sanzione amministrativa che destina i proventi al ministero della Cultura per il ripristino delle opere. Importanti norme a tutela del nostro patrimonio artistico e culturale”. “Chi imbratta è un vandalo ed è giusto che paghi", conclude il senatore della Lega. (Rin)