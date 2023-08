Germania: Habeck, servizi segreti non hanno valutato correttamente rischi invasione Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio segreto federale tedesco (Bnd) ha valutato male la situazione relativa all'Ucraina prima dell’inizio dell’invasione russa. Lo ha dichiarato il vicecancelliere tedesco e ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck in un'intervista al giornalista Stefan Lambi per il suo libro "Emergenza. La gestione durante la guerra". Secondo Habeck, i servizi segreti britannici e statunitensi avevano avvertito del potenziale inizio delle ostilità a causa dell’ammasso di truppe russe vicino al confine con l'Ucraina. "Altri servizi d’intelligence sostenevano: queste sono esercitazioni, il peggio non arriverà, ma il peggio è invece arrivato", ha detto Habeck citato dall’emittente televisivo “Ntv”. Rispondendo alla domanda se si riferisse ai servizi segreti tedeschi, il vicecancelliere ha risposto: "Sì". Nel mese di giugno è stato riferito che in seno al Bnd è stato avviato un controllo interno perché i servizi speciali non erano a conoscenza del tentativo di ribellione armata in Russia. (Geb)