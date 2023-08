Meeting Rimini: Occhetta, Comunità di connessioni nasce per rispondere a enciclica "Fratelli Tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'enciclica "Fratelli Tutti", papa Francesco parla di “fraternità e amicizia sociale” per definire quale obiettivo debba muovere l’impegno di ogni singolo uomo: trovare modalità attraverso cui le persone possano vivere e lavorare insieme. Solo così si potrà rispondere sinergicamente a sfide come la lotta ai cambiamenti climatici o l’individuazione di nuovi modelli per il mondo del lavoro. Questo quanto emerso durante l’incontro "La fraternità come categoria politica. Un nuovo paradigma di formazione", svoltosi in occasione della 44esima edizione del Meeting per l’Amicizia fra i popoli Ets. In questa prospettiva, Comunità di connessioni nasce per rispondere a questa provocazione del Papa: una realtà che “da dieci anni offre ai giovani un luogo di formazione che lavora sulle sfide della società e della politica, mettendo al centro la fraternità e la dignità della persona” ha dichiarato Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione pontificia Fratelli Tutti, tra i fondatori di Comunità di connessioni. (segue) (Rin)