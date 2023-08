Meeting Rimini: Occhetta, Comunità di connessioni nasce per rispondere a enciclica "Fratelli Tutti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciro Cafiero, giuslavorista, ha ripreso quanto detto da Occhetta per raccontare come “in Comunità di connessioni ci siamo chiesti cosa voglia dire amicizia nel mondo del lavoro: abbiamo scoperto che questo significa farsi vicini all’altro per superare le difficoltà insieme”. Alessandra Luna Navarro, professore in Façade Design and Engineering presso l’Università di TU Delf, ha, infine, sottolineato che “come dice papa Francesco 'solo una società unita e felice mantiene il desiderio di generare'; per questa ragione, occorre trovare sempre nuove strade per vivere insieme”. (Rin)