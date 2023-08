Australia-Vietnam: ministra Esteri Wong annuncia rafforzamento relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia intende elevare le relazioni ufficiali con il Vietnam sulla base del comune interesse a promuovere un ordine globale che tuteli tutti i Paesi "a prescindere dalle loro dimensioni e la loro potenza". Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri australiana Penny Wong, nel corso di un discorso tenuto di fronte a un uditorio di studenti universitari a città di Ho Chi Minh. La ministra ha dichiarato che Australia e Vietnam si stanno avvicinando per effetto "dei cambiamenti globali": "Nessuno dei due Paesi è una superpotenza", ha detto Wong, aggiungendo che per prosperare, i due Paesi devono agire in un'ottica di cooperazione internazionale e "non essere schiacciati o resi inermi a causa di grandi potenze". Wong ha aggiunto che i due Paesi struttureranno un partenariato strategico globale "sulla base di una visione e di obiettivi comuni". (segue) (Fim)