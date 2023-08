Australia-Vietnam: ministra Esteri Wong annuncia rafforzamento relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una visita ufficiale in Vietnam, Wong ha incontrato martedì l'omologo vietnamita Bui Thanh Son, col quale ha discusso lo sviluppo di nuove aree di cooperazione tra i due Paesi, in particolare sui fronti della risposta al cambiamento climatico e della transizione energetica. A questo scopo Canberra ha messo a disposizione un pacchetto di 67,6 milioni di dollari destinato alla costruzione di infrastrutture. Lo hanno concordato il ministro degli Esteri vietnamita, Bui Thanh Son, e l’omologa australiana, Penny Wong, in visita ad Hanoi, nel loro incontro odierno, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Vietnam News Agency” (“Vna”). I ministri hanno concentrato le discussioni sull’attuazione del partenariato strategico tra i rispettivi Paesi, lanciato cinque anni fa, con l’obiettivo di elevarlo ulteriormente. (segue) (Fim)