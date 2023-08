Australia-Vietnam: ministra Esteri Wong annuncia rafforzamento relazioni bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due interlocutori hanno espresso soddisfazione per la crescita delle relazioni bilaterali, di cui quest’anno si celebra il 50mo anniversario, e in particolare per l’interscambio commerciale, che nel 2022 ha raggiunto il record di quasi 16 miliardi di dollari, rendendo il Vietnam il decimo partner commerciale dell’Australia e l’Australia il settimo del Vietnam. I due ministri hanno parlato anche della cooperazione tra l’Australia e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui il Vietnam fa parte, e della cooperazione con la sottoregione del Mekong. Sono state scambiate opinioni su questioni regionali e internazionali, tra cui la pace, la stabilità e la sicurezza nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Fim)