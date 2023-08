Australia-Vietnam: ministra Esteri Wong annuncia rafforzamento relazioni bilaterali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al Mekong, Wong è intervenuta a un forum bilaterale dal titolo “La cooperazione regionale in un mondo che cambia”, organizzato dal Vietnam Australia Centre (Vac), e ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti di 60,3 milioni di dollari per il periodo 2023-24 per l’adattamento al cambiamento climatico. Wong è stata ricevuta anche dal primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh. Secondo l’agenda resa nota dal ministero degli Esteri australiano, Wong, per la seconda volta in veste ufficiale nel Paese asiatico, incontrerà anche altri esponenti di governo e parteciperà all’evento “Taste of Australia’s Big Barbecue”, dedicato alla cucina australiana; oltre ad Hanoi visiterà Ho Chi Minh City, centro economico del Vietnam e degli investimenti australiani. (Fim)