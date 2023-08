Venezuela-India: Caracas si congratula per l'allunaggio, "rafforzare cooperazione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India “è sulla Luna” ed è “un giorno storico per il settore spaziale indiano”, ha commentato il primo ministro, Narendra Modi, subito dopo aver assistito, in collegamento dal Sudafrica, dove si trova per il vertice del gruppo Brics, all’allunaggio della sonda indiana Chandrayaan-3. “Siamo testimoni di un nuovo volo della nuova India. Una nuova storia è stata scritta”, ha affermato il premier, congratulandosi con l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) e con tutti i suoi connazionali. “Il successo della missione lunare indiana non è solo dell’India”, ha aggiunto, ricordando il tema della presidenza indiana del G20, “Una Terra, una famiglia, un futuro”. Anche per la sua missione lunare, l’India ha seguito “un approccio incentrato sull’uomo” e “questo successo appartiene a tutta l’umanità”, ha dichiarato il leader di Nuova Delhi. Modi ha sottolineato che nessun Paese prima aveva raggiunto la regione polare meridionale della Luna. Inoltre, ha ribadito che l’India è pienamente impegnata a realizzare anche la sua missione spaziale con equipaggio. (Vec)