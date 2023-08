Giubileo: Gualtieri, a breve sopralluogo a Piazza Pia per testare nuova mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Nei prossimi giorni "penso la settimana prossima, andrò sul cantiere di Piazza Pia. Aspettiamo che il traffico aumenti proprio per testare la nuova mobilità che è stata definita dai tecnici, e andare a vedere se ci sono problemi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo per le operazioni di pulizia straordinaria di Ama all'Istituto comprensivo Mario Lodi, nel Municipio XII di Roma. "Di sicuro a Piazza Pia ci saranno un sacco di alberi, rassicuro tutti - ha sottolineato -, grazie all'intervento che stiamo facendo con l'Ufficio Clima per introdurre massicce dosi di forestazione urbana. Si vedranno i risultati - ha concluso - perché naturalmente il potere retroattivo non lo abbiamo". (Rer)