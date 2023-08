Governo: Leodori (Pd), preoccupati da idea Tajani di privatizzare porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo profonda preoccupazione dopo aver sentito l'idea del vicepremier e ministro Antonio Tajani di privatizzare i porti. Una proposta che riteniamo profondamente errata". Lo afferma in una nota Daniele Leodori, Segretario del Pd Lazio. "La privatizzazione dei porti - prosegue - solleva preoccupazioni su diversi fronti, ma ce n'è uno soprattutto, il più importante: il rischio di perdere il controllo strategico su infrastrutture vitali per l'economia del paese. Il Governo ha confermato in questi giorni che ci saranno problemi nel reperire le risorse necessarie per la prossima manovra finanziaria e allora cosa fa? Lancia l'ennesima idea di privatizzazione. La destra non ha una visione strategica del Paese, ma sta solo cercando disperatamente risorse per la prossima legge di bilancio. Noi ci opporremo". (Com)