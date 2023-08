Roma: Gualtieri, positivo che cittadini segnalino criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i cittadini di Roma segnalano delle criticità "è sempre giusto e positivo" e "poi noi diamo delle spiegazioni e a nostra volta ci facciamo carico di chi è responsabile perché intervenga". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo per le operazioni di pulizia straordinaria previste dal Piano Scuole di Roma Capitale e Ama, all'Istituto comprensivo Mario Lodi, nel Municipio XII di Roma. "È sempre giusto e positivo quando i cittadini segnalano delle criticità e incalzano l'amministrazione - ha spiegato -. Noi incalziamo Ama, è il nostro lavoro ed è giusto che sia così. Naturalmente si risponde caso per caso". L'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi "ha spiegato che nel caso del Parco della Resistenza c'è la nuova area giochi che è molto curata mentre c'è un'area su cui c'è un contenzioso e doveva essere chiusa. Ma questo i cittadini non lo possono sapere quindi è giusto che ciascuno ponga le sue criticità. Poi - ha aggiunto - noi diamo delle spiegazioni e a nostra volta ci facciamo carico di chi è responsabile perché intervenga". Per l'amministrazione "è un agosto di lavoro e recupero, Ama è in campo con grande energia e dinamismo - ha concluso Gualtieri -. E per quanto riguarda il piazzale della stazione Tiburtina è un progetto dell'amministrazione precedente e noi lo abbiamo cambiato in corsa dove possibile, proprio per mettere più alberi". (Rer)