Algeria: premier Benabderrahmane riceve omologo saharawi Beyoune

- Il primo ministro dell’Algeria, Aimene Benabderrahmane, ha avuto ieri dei colloqui bilaterali con il primo ministro della Repubblica araba democratica dei saharawi (Rads), Bacharaya Hamoudi Beyoune. Nel corso di questi colloqui, riferisce un comunicato del governo algerino, le parti hanno espresso "la loro soddisfazione per i rapporti fraterni tra i due Paesi e i due popoli fratelli", affermando "la loro ferma volontà di perseguire e sviluppare la cooperazione bilaterale in vari campi", aggiunge la stessa fonte. Il primo ministro algerino ha inoltre esaminato "gli ultimi sviluppi relativi alla questione del Sahara occidentale a tutti i livelli", affermando "la posizione ferma e solidale dell'Algeria nella lotta del popolo saharawi per sancire il suo diritto all'autodeterminazione in conformità con le pertinenti risoluzioni dell'Unione Africana e delle Nazioni Unite", conclude la nota. La Repubblica democratica araba saharawi è l'entità proclamata dal movimento indipendentista Fronte Polisario sul Sahara Occidentale, ex colonia spagnola e territorio conteso con il Marocco. Rabat, che controlla quasi l’80 per cento di questo territorio, sostiene un piano di autonomia sotto la sua sovranità. Il Polisario, sostenuto da Algeri, chiede invece un referendum di autodeterminazione sotto l’egida dell’Onu. (Ala)