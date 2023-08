Caldo: Coldiretti, raccolta uva in calo del 14 per cento, pere -63 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cambiamenti climatici sconvolgono le campagne dove si registra quest’anno un taglio del 10 per cento del raccolto di grano, del 14 per cento di quella di uva da vino fino al 63 per cento delle pere mentre il raccolto di miele è sceso del 70 per cento rispetto allo scorso anno mentre il grande caldo sta riducendo fino al 20 per cento la produzione di latte nelle stalle assolate. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione dell’ultima ondata di calore che sta scottando la verdura nei campi e la frutta sugli alberi. La morsa del caldo – sottolinea la Coldiretti – sta facendo danni a macchia di leopardo lungo la penisola con gli agricoltori che cercano di correre ai ripari ombreggiando i prodotti, anche attraverso erba e foglie come barriere naturali. Le scottature da caldo danneggiano in maniera irreversibile frutta e verdura, fino a renderle invendibili. Si cerca di anticipare il raccolto quando possibile – continua la Coldiretti – si provvede al diradamento dei frutti sugli alberi, eliminando quelli non in grado di giungere a maturazione, per cercare di salvare almeno parte della produzione. Ma il caldo torrido ostacola pure le operazioni agronomiche e di raccolta che devono essere sospese nelle ore più bollenti per tutelare la salute dei lavoratori mentre diventa impossibile lavorare nelle serre. A soffrire sono anche gli animali con un taglio anche delle produzioni di uova, latte e miele per le api stremate dal caldo che hanno smesso di volare e non svolgono più il prezioso lavoro di trasporto di nettare e polline. (segue) (Rin)