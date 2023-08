Caldo: Coldiretti, raccolta uva in calo del 14 per cento, pere -63 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura “è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli” afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che “i cambiamenti climatici impongono una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio”. “Un obiettivo che – continua Prandini – richiede un impegno delle Istituzioni per accompagnare innovazione dall’agricoltura 4.0 con droni, robot e satelliti fino alla nuova genetica green no ogm alla quale la Commissione Europea, anche grazie al nostro pressing, sta finalmente aprendo le porte”. “Stiamo già lavorando per migliorare la sostenibilità attraverso le tecnologie, che ad esempio consentono un risparmio di acqua anche del 30 per cento rispetto al passato ma per l’adattamento climatico – conclude Prandini – è fondamentale aumentare gli investimenti nell’innovazione e nell’agricoltura di precisione, anche attraverso risorse Pnrr”. Secondo le elaborazioni Coldiretti, su dati Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano, “il fatturato dell’agricoltura 4.0 è cresciuto del 31 per cento in un anno, fra droni, robot, satelliti e controlli da remoto fino a superare i due miliardi di euro di investimenti per salvare i raccolti anche contro gli effetti del meteo pazzo fra siccità e maltempo”. (Rin)