Energia: Politecnico di Milano, solare ed eolico rendono dighe in Africa antieconomiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La particolarità del nostro studio è che abbiamo modellato ogni singola centrale idroelettrica in Africa, sia esistente sia futura con un livello di dettaglio inedito con dimensioni di stoccaggio, profilo dei flussi fluviali e interazione con altre dighe idroelettriche ", spiega il dottor Angelo Carlino, autore principale dello studio, precedentemente dottorando del Politecnico di Milano e adesso postdoc presso la Carnegie Institution for Science a Stanford, USA. "In questo modo il nostro modello può individuare quali impianti potrebbero essere un investimento intelligente e quali invece non andrebbero costruiti". "Il nostro modello mostra quali siano gli specifici impianti idroelettrici che rimarrebbero convenienti sul breve periodo", commenta il professor Andrea Castelletti, docente di Gestione delle risorse naturali al Politecnico di Milano e autore corrispondente dello studio. "Soprattutto nei bacini del Congo, del Niger e del Nilo, ci sono progetti che varrebbe la pena realizzare, a patto che siano ben pianificati e che se ne riducano al minimo gli effetti ambientali dannosi". (segue) (Com)