Energia: Politecnico di Milano, solare ed eolico rendono dighe in Africa antieconomiche (3)

- Inoltre, serviranno ulteriori investimenti per mitigare gli effetti sull'energia idroelettrica delle siccità prolungate, effetti probabilmente destinati ad aggravarsi a causa del cambiamento climatico. "Questo è un altro motivo per cui l'energia solare emergerà come la tecnologia più attraente a lungo termine", afferma il dottor Matthias Wildemeersch, ricercatore presso l'Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Austria e co-autore dello studio. L'energia idroelettrica però non è al capolinea: a breve termine, alcune nuove centrali idroelettriche potrebbero ancora fornire energia a basso costo ai paesi che ne necessitano, e potrebbero anche essere utilizzate in modo flessibile per favorire l'integrazione dell'energia solare ed eolica, la cui produzione è sempre fluttuante. A lungo termine, l'energia solare emergerebbe tuttavia come la prima tecnologia da privilegiare nella maggior parte dei paesi africani, confermando quanto dichiarato nel 2020 dall'International Energy Agency, "L'era dell'energia idroelettrica in Africa come investimento fattibile si sta chiudendo molto rapidamente- aggiunge il professor Sebastian Sterl, docente di meteorologia energetica presso la Vrije Universiteit Brussel (VUB, Belgio), e scienziato senior presso il World Resources Institute di Addis Abeba (Etiopia) -Oltre al rapporto costo-efficacia, questa è in generale una buona notizia per l'ambiente: significa che si costruiranno meno dighe e quindi molti fiumi potranno mantenere il loro corso naturale". (Com)