Libano: media, inviato francese Le Drian a Beirut a settembre

- L’inviato del presidente francese Emmanuel Macron per il Libano, Jean-Yves Le Drian, è atteso a Beirut all’inizio di settembre, probabilmente nella seconda settimana. Lo riferisce oggi il quotidiano libanese "Al Joumhouria", citando fonti locali, secondo cui l’ex capo della diplomazia francese terrà un ciclo di colloqui con i diversi attori politici del Paese. La presidenza della Repubblica è vacante dal 31 ottobre 2022, data in cui si è concluso il mandato di Michel Aoun. In ben dodici sessioni, i parlamentari libanesi non sono riusciti a eleggere il successore di Aoun. (segue) (Lib)