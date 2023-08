Libano: media, inviato francese Le Drian a Beirut a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sprofondato nella più grave crisi economica della sua storia moderna, il Libano non ha un capo di Stato dal primo novembre 2022 a causa dell'assenza di una netta maggioranza in Parlamento e delle divergenze tra il partito sciita filo-iraniano, Hezbollah e i suoi alleati, da una parte, e i suoi oppositori dall'altra. Mentre il tandem sciita, costituito da Hezbollah e dal suo alleato, il movimento Amal, sostengono la candidatura del leader della corrente filo-siriana di Marada, Sleiman Frangié, (con l'appoggio della Francia), la maggioranza dei cristiani e il resto dell'opposizione sostengono la candidatura dell'alto dirigente del Fondo monetario internazionale Jihad Azour. L'alleato cristiano di Hezbollah, la Corrente patriottica libera (Cpl), intanto, si è rifiutata finora si sostenere Frangié. Nonostante le tensioni tra le due parti, il mese scorso Cpl ed Hezbollah hanno avviato un dialogo per trovare una soluzione al vuoto presidenziale. Durante la sua precedente visita in Libano avvenuta a fine luglio, l'inviato speciale francese Le Drian ha proposto che gli attori politici libanesi partecipino proprio a settembre a un dialogo informale per trovare una soluzione all'impasse politico. (Lib)