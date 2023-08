Bulgaria: Ufficio europeo lotta antifrode raccomanda recupero di 38 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ha raccomandato alla Bulgaria il recupero di circa 38 milioni di euro per presunte irregolarità nel progetto ferroviario relativo all’ammodernamento della linea che collega le città di Kostenets e Septemvri. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. Secondo un’indagine dell’Olaf, due degli offerenti della procedura di appalto non disponevano delle capacità finanziarie tecniche per realizzare il progetto, oppure non le avevano dichiarate correttamente. L’Olaf raccomanda inoltre la prevenzione dell’ulteriore spesa di 92 milioni di euro forniti alla Bulgaria per il progetto ferroviario. (Seb)