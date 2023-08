Salario minimo: Calenda, Renzi eviti di tacciare altri di populismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sui suoi social Matteo Renzi "spiega perché chi propone il salario minimo legale a nove euro fa del populismo. In questo video invece Matteo Renzi spiega perché il salario minimo legale è indispensabile tra i 9 e i 10 euro. Si cambia idea nella vita. Ma quando lo si fa si spiega il perché e si evita di tacciare gli altri di populismo". Lo scrive il segretario di Azione, Carlo Calenda, su X (ex Twitter) pubblicando un vecchio video del leader di Italia viva. "Anche perché l’essenza del populismo è proporre cose, in campagna elettorale per prendere voti, che si abbandonano subito dopo", conclude Calenda. (Rin)