Sardegna: Satta (Upc), poca acqua negli invasi, rischio siccità nell'Isola

- Sono 10 gli invasi che hanno raggiunto il “livello di pericolo” e che rischiano di svuotarsi. Si trovano quasi tutti sono nella zona nord dell'Isola (come ad esempio Maccheronis, Bidighinzu, Cuga), mentre nel Sulcis Iglesiente sono in affanno anche i bacini di Punta Gennarta e Medau Zirimilis. Intanto in Ogliastra continuano le restrizioni. Da Lanusei a Bari Sardo, dove il sindaco si è rivolto alla procura, a Loceri la situazione. “Prima il maltempo, ora rischiamo invece una siccità che potrebbe fare molto danni. Il fatto è che anche in Sardegna, per colpa della Regione, a suo tempo non sono stati fatti invasi a sufficienza. Come dicono Coldiretti e Acli Terra dobbiamo puntare proprio sul Pnrr per essere maggiormente capaci di raccogliere l'acqua. Ma su questo finora la Regione Sardegna è stata assente”. (segue) (Rsc)