Sardegna: Satta (Upc), poca acqua negli invasi, rischio siccità nell'Isola (2)

21 luglio 2021

- Ad affermarlo è il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta. Secondo l'ultimo bollettino della Regione La crisi idrica non è solo una questione di siccità, visto che le piogge hanno investito l'Ogliastra fino a giugno inoltrato. Secondo la Coldiretti il 2023 è un anno che ha creato molti problemi alle campagne: “È stato segnato prima da una grave siccità che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi per alcuni mesi dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, precipitazioni abbondanti e basse temperature ed infine dal caldo torrido di luglio che ha fatto segnare una temperatura superiore di 1,96 gradi la media del mese ed ha inaridito i terreni favorendo l'innesco degli incendi nelle campagne e nei boschi spesso abbandonati”. (Rsc)