Ucraina: forze intelligence lanciano operazione di sbarco in Crimea

- Le unità dell'intelligence ucraina hanno effettuato questa mattina uno sbarco sul territorio della Crimea, come parte di un'operazione speciale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", citando Andriy Yusov, funzionario del ministero dell'Interno di Kiev. "Come parte dell'operazione speciale, alcune unità sono sbarcate sul territorio della penisola. Il direttorato principale dell'intelligence, in cooperazione con la Marina, ha condotto l'operazione speciale. Secondo la fonte, non ci sarebbero vittime tra le unità coinvolte, e l'operazione prosegue. In precedenza fonti russe hanno affermato che quattro navi di sabotatori ucraini sarebbero state distrutte nella Crimea occidentale.(Kiu)