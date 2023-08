Energia: Algeria, Nigeria ed Egitto leader del mercato africano del gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria, la Nigeria e l'Egitto si apprestano a dominare il mercato africano del gas naturale, secondo un rapporto rilasciato dalla Camera africana dell'energia. Nel periodo compreso tra il 2023 e il 2027, si prevede che questi tre paesi controlleranno il mercato africano del gas naturale e del gas naturale liquefatto (Gnl). Secondo le previsioni, l'approvvigionamento di gas naturale in Africa raggiungerà i 25,5 miliardi di piedi cubi al giorno nel 2023, registrando un aumento dell’1 per cento rispetto al 2022. "L'Algeria, l'Egitto e il Nigeria dovrebbero garantire la maggior parte dell'approvvigionamento di gas naturale, con una media dell'80 per cento del totale del gas africano proveniente da questi tre paesi", afferma l'analisi. Per quanto riguarda le singole proiezioni, si prevede che l'Algeria crescerà da 10 miliardi di piedi cubi al giorno nel 2023 a 11 miliardi di piedi cubi al giorno entro il 2027. L'Egitto dovrebbe rimanere stabile a 6,25 miliardi di piedi cubi al giorno, mentre la Nigeria dovrebbe oscillare tra 4,5 e 5,5 miliardi di piedi cubi al giorno. Il rapporto menziona anche altri paesi africani che potrebbero emergere come attori di rilievo sul mercato del gas naturale, come il Mozambico, la Tanzania, il Sudafrica e nell'area Mauritania-Senegal. Campi di produzione sono in fase di sfruttamento sono in procinto di essere sviluppati anche in Angola. (Ala)