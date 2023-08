Colombia: presidente Petro annuncia legge di riconciliazione per i narcotrafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato una legge di riconciliazione nazionale rivolta ai narcotrafficanti. L’annuncio è arrivato ieri, durante una visita del capo dello stato alla sua città natale Ciénaga de Oro, nel dipartimento settentrionale di Córdoba. "Diciamo a quei narcotrafficanti che c'è un altro modo, che nonostante gli insulti che ricevo tutto il giorno e tutti i giorni, dove mi danno del pazzo, dove pensano che sono corrotto come loro, io dico loro: 'No! Anche per i narcotrafficanti c’è una strada qui”, ha detto Petro. "Si farà una legge di riconciliazione nazionale affinché tutti coloro che sono coinvolti nell'illegalità e nella violenza possano avere una strada e una vita in questa nazione colombiana”, ha aggiunto. (segue) (Mec)