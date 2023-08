Colombia: presidente Petro annuncia legge di riconciliazione per i narcotrafficanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 7 agosto il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha celebrato il primo anno di governo auspicando per un "accordo nazionale" che possa garantire la pace al Paese. "La Colombia non ha bisogno di fratture, ha bisogno di quell'accordo nazionale che porti la pace. La Colombia non ha bisogno di odio. Di odio ci siamo uccisi da quando è stata fondata la Repubblica", ha detto Petro in un discorso pubblico. Il presidente - che ha fatto della "pace totale" con le diverse bande armate che operano nel Paese l'obiettivo chiave del suo governo -, ha detto che l'accordo è parte della promessa di dare "dignità" al popolo. Un impegno per il quale il "povero non può continuare a stare in ginocchio, incatenato, abbandonato, maltrattato e in attesa delle briciole che cascano dalla tavola". Il Paese, ha proseguito Petro a meno di una settimana dall'entrata in vigore del cessate il fuoco con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln), "sta trovando finalmente la forma di lasciarsi alle spalle un passato di violenza, ingiustizia, discriminazione e sfruttamento". (segue) (Mec)