Colombia: presidente Petro annuncia legge di riconciliazione per i narcotrafficanti (3)

- La Colombia "sta lasciando indietro complessi di inferiorità e la rassegnazione a un destino segnato, in cui "il potere spetta solo alle caste che lo hanno sempre avuto e lo considerano loro proprietà personale ed ereditaria". Petro lancia un appello a tutti i partiti, di governo come di opposizione, alle organizzazioni sociali, ai sindacati, alle persone comuni, di creare opportunità di dialogo per trattare e risolvere problemi concreti della società. "È l'accordo di un Paese, un accordo che inizia dal mio vicino, dal mio compagno, dai miei figli", dal dialogo con il "negoziante, con il poliziotto di quartiere, con il fattorino, con l'imprenditore, o con il delegato di quartiere". Si tratta, ha aggiunto il primo presidente di sinistra nella storia della Colombia, di "materializzare la promesse di cambio con il contributo di tutti. Un cambio chiesto con forza nelle strade e nelle urne". (segue) (Mec)