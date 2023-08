Porti: Filt Cgil a Tajani, sconcertante privatizzare per fare cassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svendere i porti per fare cassa è sconcertante. E' il commento della Filt Cgil sulle dichiarazioni del vicepremier Antonio Tajani al meeting di Cl di Rimini sulle privatizzazioni del governo a partire dai porti, aggiungendo che "sono un asset strategico per il nostro Paese sotto tanti punti di vista ed è per questo che devono restare in mano pubblica". "La sola idea di voler privatizzare i porti - sottolinea la Federazione dei Trasporti della Cgil - è di per sé molto grave e vogliamo auguraci che il vicepremier Tajani abbia preso un colpo di sole e che venga smentito dalle altre forze politiche di maggioranza. Diversamente questo governo troverà una dura e ferma risposta da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di tutto il cluster portuale". (Com)