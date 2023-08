Roma: incidente con lo scooter elettrico, si indaga su morte 19enne e ferimento di 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 19enne è morto e una 17enne è in condizioni disperate per un incidente avvenuto questa notte nei pressi di viale Marco Polo a Roma. Secondo una dinamica ancora tutta da riscostruire da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i due giovani erano in sella ad uno scooter elettrico a noleggio guidato dalla vittima. All’arrivo dei soccorsi poco prima delle 3:30, i due sono stati trovati entrambi agonizzanti senza che nessun altro mezzo, oltre al loro, fosse coinvolto nel sinistro. Su cosa sia accaduto, tanto da causare la caduta da un mezzo che solitamente viaggia a velocità contenuta, è tutto da stabilire ma gli agenti confidano di trovare risposte nelle telecamere. Intanto il ragazzo è stato trasportato al San Giovanni dove è morto poco dopo, mentre la ragazza al San Camillo dove resta ricoverata in gravi condizioni.(Rer)