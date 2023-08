Usa: sparatoria in un bar in California, quattro morti e sei feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro persone hanno perso la vita e sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri notte in un bar per motociclisti nella California meridionale. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui la sparatoria si è verificata in un locale a Trabuco Canyon, una piccola comunità nella Contea di Orange. Tra i quattro morti figurerebbe anche il responsabile della sparatoria, che sarebbe stato ucciso da agenti di polizia. (Was)