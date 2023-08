Bilancio: Renzi, una manovra di tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una intervista a "Quotidiano Nazionale" ritiene che la narrazione ottimista del governo su produttività, occupazione e crescita non sia giustificata: "È semplicemente falsa - afferma l'ex premier - II governo Meloni ha retto finché ha seguito la scia di Draghi. Ora che la situazione internazionale si è ingarbugliata, mancano 30 miliardi di euro per fare la legge di bilancio. Mi dicono che Giorgia Meloni abbia scritto un bel libro con Sallusti, sono contento per lei: spero che trovi il tempo di scrivere una bella legge di bilancio con Giorgetti, perché purtroppo all'orizzonte vedo solo tagli". C'è tanto allarme nella maggioranza in vista della revisione in Europa del patto di stabilità: "Perché i sovranisti hanno sempre sbraitato contro l'Europa e oggi sanno che solo l'Europa può salvarli. Meloni deve far tesoro della situazione e fare un accordo con Macron e Scholz per un patto di stabilità meno duro. Alla fine vedrete che la nostra premier mollerà pure sul Mes: questione di mesi e farà retromarcia anche su quello". Si preannuncia una legge di bilancio all'insegna dell'austerità: questo dimostra "che in campagna elettorale ci hanno raccontato un sacco di bugie. I populisti sono così: in campagna elettorale mentono, al governo arrancano. Dovevano chiudere i porti e sono raddoppiati gli sbarchi. Dovevano cambiare l'Europa e sono cambiati loro. Dovevano rivoluzionare la classe dirigente e hanno confermato quelli che avevamo nominato noi. Il loro più grande avversario si chiama realtà". (segue) (Res)