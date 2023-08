Bilancio: Renzi, una manovra di tagli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato rispetto delle promesse può causare un calo di consensi per il centrodestra: "È in atto uno scontro tra la destra sovranista e la destra europeista: l'attacco dei vari Donzelli a Crosetto si inserisce in questo panorama. Ma la sinistra di Conte e Schlein è talmente debole che alla fine i migliori amici di Giorgia sono proprio Giuseppi e Elly". Resta il fatto che Italia Viva è l'unica forza di opposizione contraria al salario minimo: "Noi non siamo contro il salario minimo, siamo contro le prese in giro degli italiani. Per fare il salario minimo serve solo tagliare le tasse sul lavoro. Altrimenti è fuffa. È fuffa dire che il salario minimo si fa con i soldi del contribuente come propone il campo largo, all'articolo 7 della legge proposta da Conte and company. È fuffa dire che il salario minimo si fa coinvolgendo l'inutile Cnel di Brunetta. O tagli le tasse sul lavoro, noi lo abbiamo fatto per avere gli 80 euro, o perdi tempo". "I leader politici - conclude Renzi - che non fanno proposte credibili ma strumentalizzano le difficoltà dei più poveri hanno un nome: si chiamano populisti". (Res)