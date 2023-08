Migranti: Fedriga, da soli non ce la faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Tutte le misure che è necessario fare in questo momento sul territorio per affrontare l'emergenza immigrazione sono dei palliativi. Per quanto riguarda la mia regione e la rotta balcanica, che è quella che conosco meglio, penso che serva un forte intervento europeo per fare accordi con i Paesi di transito. Accordi che poi però vanno fatti rispettare. Altrimenti noi metteremo sempre delle toppe e non risolveremo mai il problema". Lo ha detto alla "Stampa" il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga, prima di salire sul palco del Meeting di Rimini per un confronto pubblico con i colleghi Attilio Fontana e Stefano Bonaccini. Oggi i sindaci, a cominciare da quelli leghisti, protestano contro il governo: "Io continuo a pensare che stipulare accordi bilaterali nel Mediterraneo con i Paesi nordafricani per effettuare pattugliamenti congiunti potrebbe essere una soluzione. E lo stesso bisognerebbe fare con la Slovenia per la rotta balcanica. Se vogliamo far tornare la legalità in Italia e in Europa dobbiamo dare delle risposte a chi scappa da una guerra, e quindi ha diritto allo status di rifugiato di protezione sussidiaria, però non possiamo pensare che chiunque possa andare dappertutto". (segue) (Res)