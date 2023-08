Migranti: Fedriga, da soli non ce la faremo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra questione dialettica fra governo ed enti locali è la sanità. Nella manovra i 4 miliardi chiesti dal ministro della Salute Orazio Schillaci potrebbero non esserci. L'esecutivo deve fare uno sforzo in più: "Penso che serva. La sfida dei prossimi decenni sarà quella sanitaria. Viviamo una situazione estremamente complicata: da una parte una popolazione che fortunatamente invecchia molto di più e ciò comporta dover dare risposte a nuove esigenze come la cronicità, dall'altra però viviamo anche una carenza di personale. Non è soltanto un problema finanziario: abbiamo bisogno di moltissimi specialisti, ma anche di infermieri e operatori sodo sanitari". "E poi - aggiunge - bisogna rivedere la parte organizzativa perché oggi abbiamo troppe richieste di prestazioni diagnostiche inappropriate che saturano il sistema. Per non parlare dell'uso che dobbiamo fare delle nuove tecnologie per dare una risposta diffusa ed evitare, attraverso un monitoraggio costante, che la cronicità si trasformi in acuzie". (segue) (Res)