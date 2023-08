Migranti: Fedriga, da soli non ce la faremo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a Rimini Bonaccini ha ribadito che il governo ha promesso i soldi per l'alluvione ma che dopo tre mesi i cittadini e le imprese emiliano-romagnole colpite ancora non li hanno visti: "Mi sembra che il governo abbia impegnato delle risorse importanti. Dopodiché tutto quello che si può fare per dare delle risposte nel modo più rapido possibile è positivo. È chiaro che questo bisogna coniugarlo poi con la possibilità di spesa e di messa a terra delle risorse. Spero in una costante collaborazione fra istituzioni perché oggi, indifferentemente dai colori politici, l'importante è riuscire a dare risposte ai cittadini". Nelle ultime 24 ore il governatore ha incontrato più volte il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega Matteo Salvini: "Abbiamo parlato di diverse cose, dai problemi della sanità alla questione energetica. Sono andato personalmente a Boston a vedere le centrali a fusione. Un'innovazione enorme che nulla ha a che fare con le attuali centrali nucleari e che garantisce scorie quasi zero e sicurezza. Questo è uno dei temi che sta molto a cuore al ministro e alla Lega". Argomenti futuribili: "Sì, e lo rivendico. Noi oggi dobbiamo pensare di guardare non solo all'obiettivo di cosa farà questo governo ma anche di cosa consegnerà questo governo al prossimo. Questo significa avere una visione di lungo periodo", ha concluso Fedriga. (Res)