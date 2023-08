Russia: precipita aereo, morto il leader del gruppo Wagner Prigozhin, cosa sappiamo finora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente aereo sembra essere avvenuto all'improvviso. Fonti di "Baza", canale Telegram vicino ai servizi segreti, hanno riferito che immediatamente prima dell'incidente i piloti non avevano segnalato alcuna situazione di emergenza. Allo stesso tempo, secondo testimoni oculari, prima della caduta del velivolo, sono state udite delle esplosioni. Secondo alcune versioni citate da "Baza", l'aereo di Prigozhin sarebbe precipitato a causa di un attacco terroristico. Il canale Grey Zone sostiene che l'aereo sarebbe stato abbattuto dalla difesa aerea russa. "Il capo della Wagner, eroe della Russia, un vero patriota come Evgenij Prigozhin è morto a causa delle azioni dei traditori della Russia", si legge sul canale di Telegram Grey Zone. "Anche all'inferno sarà il migliore! Gloria alla Russia", conclude il messaggio. Tuttavia, finora non c'è conferma di questa versione. Il portale di monitoraggio aereo Flightradar ha pubblicato un rapporto sullo schianto del volo privato. Alle 18:10 ora di Mosca (le 17:10 in Italia) il velivolo è salito a un'altezza di 8,5 chilometri nel cielo della regione Tver e ha proseguito a quest’altezza per circa 9 minuti, per poi salire a 9,1 chilometri. Alle 18:19 l'Embraer Legacy 600 ha iniziato a cadere e, stando alle prime informazioni a disposizione, senza che prima si verificassero delle manovre che potrebbero indicare eventuali problematiche o guasti. L'aereo, quindi, ha perso improvvisamente quota, scendendo di 2.500 metri in 22 secondi. Dopo poco le comunicazioni con l'aereo sono state interrotte, evidentemente a causa dello schianto al suolo. (segue) (Res)